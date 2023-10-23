波音公司(Boeing)和奎托斯防衛(KratosDefense)簽署了一份諒解備忘錄，合作開發一種噴射渦輪動力套件，標準的Mk 82 型500磅（228 公斤）炸彈搖身一變，成為微型精確巡弋飛彈。

新阿特拉斯(New Altas)報導，MK82炸彈於1950年定型，至今都沒有太大改變，一直是世界上最通用的空用武器。這種炸彈沒有導引設備，投放出去後就由地心引力與氣流來決定落點，如果要投擲準確，必須依靠俯衝轟炸這樣的高難度動作，除了非常危險，也不一定精準。

到了1990年代，麥道公司及其合作夥伴，開發了一種基於慣性導航與全球定位系統GPS的外掛套件，僅用螺栓就可安裝在MK82炸彈上，無需對炸彈本身進行任何修改，這就是著名的聯合直攻彈藥（JDAM），它非常的有效，彈著準確度布直徑5公尺範圍內，至今一直是最划算而且高效率的炸彈。

問題在於，標準 JDAM 沒有額外的滑翔置，因此投擲射程僅為24 公里，這意味著轟炸機/攻擊機必須在離目標24公里內才能投彈，遭到攔截與砲火打擊的可能性仍大。之後麥道提出了增程版JDAN，加裝一組折疊翼，使得炸彈的滑翔距離超過72公里。

奎托斯公司專精小型渦輪發動機研發，圖為TDI-J85 渦輪發動機。(圖/KratosDefense)

奎托斯小型發動機的貼標。(圖/KratosDefense)

到了2010年，目前製造商波音公司(併購麥道公司)提出了一種名為動力JDAM(Power JDAM)的改進套件，增加小型廉價的噴射發動機、油箱和支援系統，可以再將射程延長到1300 公里，基本上已經不是炸彈了，更像是模組式廉價巡弋飛彈。

然而，這個購想並未得到美國國防部的支持，因此研發擱置了一段時間。但是最近奎托斯公司意提供他們的TDI-J85 渦輪發動機以繼續這項研發專案。據該公司介紹，TDI-J85可以產生200磅推力(90公斤)，足以推進Power JDAM，而且該引擎還可以額外生產1.5 千瓦的交流電，剛好可以做為JDAM導引系統的電力來源。

波音精準交戰系統副總裁西斯拉(Bob Ciesla)表示：「動力JDAM是遠程精準模組式武器發展的下一步。它能夠低成本的增加武器射程，支持當前的戰鬥，並阻止未來的戰鬥。」