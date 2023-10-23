樂天桃猿搶下最後一張季後賽門票後，例行賽只剩23、24日兩場，今天打線也做出調整，林子偉結束杭州亞運任務後首次在一軍出賽，而廖健富此役扛開路先鋒拚全壘打王獎項。

桃猿昨天以11比9擊敗中信兄弟，確定搶下最後一張季後賽門票，今天做出多位球員異動，尤其在投手部分拉上5人，包含今年季中選秀選進的「校長」林華偉、曾家輝，野手部分有毛英傑、林子偉、鍾玉成。

總教練曾豪駒表示，2位新秀是大學的，身體素質比較成熟，讓他們上來體驗一下一軍強度跟節奏，讓他們對未來方向更清楚，另外像是本季有上過一軍的賴知頎、舒治浩、莊昕諺等人，也是看到他們這段時間在二軍有所成長。

昨天拿下季後賽門票後，曾總就有提到今天會讓出賽比較多的球員先休息，好好備戰接下來開打的季後挑戰賽，但若還有個人獎項要拚的人就會繼續上場。

今天桃猿打線上做出異動，廖健富再次扛開路先鋒，目前他在全壘打綁落後暫居第一的味全龍吉力吉撈・鞏冠1支，因為他打數目前少吉力吉撈10次，因此只要在10打數內敲1轟就確定能奪下全壘打王，倘若是廖健富打數與吉力吉撈相同，在比較打點的情況下同樣由廖健富勝出，將包辦打點、全壘打「雙冠王」。

對於選手拚個人獎，曾豪駒表示，能協助的地方教練團一定全力協助，但他也特別提醒，不用刻意去做些改變，照原本的方式去打就好，「他原本的打法才造就現在有這樣的成績，就算沒有拿下獎項仍是位好選手，這個事實不會改變。」

而林子偉在杭州亞運時出現左手腕傷勢，回台後都還未出賽，今天他重新回到一軍行列，打第3棒、二壘手。曾豪駒表示，林子偉昨天有做強度較大的練習，詢問球員身體狀況說沒問題，這2場比賽測試一下能否適應比賽強度，看能否成為季後賽可用之兵；林子偉也說：「手現在已經沒問題了。」