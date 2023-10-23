衛司特主要業務為再生金屬服務收入、電解設備與耗材，其中再生金屬服務部分，衛司特獨創的「廠中廠BOO」模式，可協助PCB製造業銅廢液資源回收再利用，目前已供應大部分台資PCB業者，更可為半導體與LCD光電面板製造業銅廢液做到零排放。

衛司特再生金屬回收、電解設備與耗材業務，兩者皆是堆疊的項目，不過，銅的量和價都會影響到營運表現，林世民說，公司客戶經營穩定，在量的方面沒有問題，國際銅價並不能掌控，所以設計出和客戶採取多元的計價方面，若是銅價高時，客戶分的高、公司分的低，而銅價低時，客戶分得低，公司分的高，客戶與公司雙贏。

若以衛司特2023年上半年營收來看，再生金屬服務占比58%、電解設備與耗材占比40.5%、其他1.5%。目前營收比重以客戶產業別區分，PCB約占70%，半導體業占15%~20%，面板業占10~15%。由法人指出，從目前產業狀況看來，22H2~23H1的調整期應已過去，法人看好，衛司特23H2營收、獲利表現可望優於23H1。

林世民指出，台資PCB業在全球有超過30%的市占率，其中台資企業前20大業者中，有大部分是公司的客戶。雖然2023年上半年PCB產業因去化庫存導致年複合成長率衰退，不過第4季可望逐漸恢復成長，對公司將有正面的助益。

林世民表示，各大電子廠在生產過程中會產出包含多種金屬成分之廢液，所謂的BOO（Build-Operate-Own；投資建造-經營操作-資產擁有）模式就是衛司特代客戶承擔設備投資與運轉成本，透過於客戶廠內裝設獨家專利的「Recocell電解回收系統」協助客戶將多種金屬成分的廢液進行電解再生，與客戶共創雙贏；且客戶一旦使用後，也鮮少有未再續約的情況，因此業務得以不斷的累加堆疊。