台塑集團10月20日正式搬遷入駐台北市內湖科技園區，增加約5000人，引起議員擔憂，造成本就壅塞的內湖交通更加惡化。台北市長蔣萬安23日主持交通會報特別關心內湖交通進度，交通局回應，台塑已陸續增加接駁車，共運處則會新闢通勤專車，並持續監控現場狀況。

公運處長常華珍指出，台塑企業於9月19日至10月20日，每批次約200人進駐內科，目前約3800人進駐，包含台北企業總部園區合計約4800人。接駁因應計畫已於10月2日啟動，由公運處請行經周邊站位的16線公車機動加密，台塑接駁車同日也闢駛從松山車站到台北企業總部的接駁車12班次，並於10月16日增加到24班。

她說，10月20日南京幹線公車也縮短班距，台塑並開始分3梯次實施彈性上下班。10月23日公運處增加2輛空車行使台塑至北捷南京三民站，預計將銜接至11月7日，台塑同日也開始增加下午接駁車6個班次。

常華珍說明，11月1日起，台塑接駁車也將從6班提升到12班，部分中巴改為大巴。11月7日起，公運處則新闢南京三民至台塑通勤專車，上下午各4個班次。

她表示，今日上午到現場監控，南京三民站公車狀況良好，車上還有空位，松山車站公車尖峰時間滿車，上午8時後候車減少，疏運狀況良好。

內湖分局補充，從台塑分批次搬遷以來，每天上午7至9時、晚上5至7時於現場監控，本月觀察周邊路口沒有明顯壅塞，雖下班車流有增加，但狀況尚稱良好，而現場搭乘大眾運輸民眾多，也請同仁維護行人安全，並協調台塑自費聘請義交進行交通疏導。

局長謝銘鴻說，10月25日將與台塑進行第3次協調會議，台塑也有鼓勵員工搭乘大眾運輸，盡量公私合力，讓當地里民比較寬心，畢竟台塑有些剝奪附近住戶上下課的乘車空間，和台塑達成共識，希望短期內改善交通接駁。

蔣萬安要求，交通局、內湖分局每天持續追蹤車流、人流，滾動式檢討，需要調整之處隨時調整，並持續和台塑溝通，台塑必須負起企業責任。