日本東京電力公司今天中午過後結束福島第一核電廠第2波「核處理水」排海作業，排海期間海水含氚濃度無異常，將根據此次排放結果決定第3波「核處理水」的排海時間。

TVU福島報導，營運福島第一核電廠的東京電力公司（簡稱東電），本月5日至22日排放第2波經過海水稀釋、約7800噸的「核處理水」入海，並於今天中午過後，使用淡水清理管線中殘餘的「核處理水」作業結束後，第2波排海作業告終。

東電表示，之後將根據第2波「核處理水」排海的驗證及檢查設備結果，決定排放第3波「核處理水」的時間。

根據東電，第2波「核處理水」排海期間，福島第一核電廠周邊海域的海水及魚類等的含氚濃度檢測結果，均未出現有問題的數值。

東電計劃在2023年度內（2024年3月底前）分4次排放「核處理水」，約共3萬1200噸，占貯存總量2.3%。

第1波「核處理水」排海作業已經於8月24日至9月10日完成。