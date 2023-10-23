印度天氣開始轉涼，意味著冬季空污期即將到來，德里國家首都轄區空氣品質，今天已下滑至評量表倒數第2的「極差」等級，政府隨即出動灑水車到大街灑水，減輕空污情況。

根據印度地球科學部附屬空氣品質及天氣預測與研究系統機構（SAFAR）監測站數據，德里地區空氣品質指標（AQI）今天上午平均306，部分地區達333，遠方景物籠罩在一片薄霧之中。

德里旁邊台商較多的新興商業中心古爾岡（Gurugram），AQI則為269，等級為「差」。

印度空污指數表分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。

指數表是根據空氣中臭氧（O3）、細懸浮微粒（PM2.5）、懸浮微粒（PM10）、一氧化碳（CO）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、氨氣（NH3）以及鉛（Pb）的濃度所制定。

每逢冬季到來，德里都會進入空污期，除了周遭省分的農民開始焚燒稻稈，煙霧飄向德里之外，降雨較少、街友焚燒樹枝取暖以及節慶燃放爆竹，是空污主要來源。

德里環境廳長拉伊（Gopal Rai）今天表示，風速緩慢導致懸浮微粒和細懸浮微粒滯留德里上空，德里政府已啟動分級反應行動計畫（GRAP）的第2級措施，出動灑水車到大街灑水，減輕空污情況。

明天是印度教的十勝節（Dussehra），民眾將在各自社區焚燒高達2至3層樓的紙紮像魔王像，而印度最盛大的節慶排燈節（Diwali）也將於11月中旬登場，民眾屆時將燃放爆竹狂歡，德里空污情況預料會加劇。

芝加哥大學能源政策研究所（Energy Policy Institute）今年8月發布年度「空氣品質和氣候公報」（Air Quality and Climate Bulletin），形容德里是全球空氣品質最差的城市，德里居民平均壽命可能因此縮短11.9年。