國民黨立委馬文君近日遭綠營抹黑指控，質疑她涉入潛艦國造洩密案等各項爭議。馬文君今(23日)她強硬表示，民進黨愈是全黨打一人，「我更加堅定自己做對了事！」她並提出5點「鐵一般的事實」，包括潛艦根本還沒有完工，提案凍結3億元預算，是因為國防部連要如何測試都交代不清，提供合理解釋才能解凍，綠委也曾提案凍結潛艦預算，民進黨完全執政、國會多數，若真想護航預算，凍結，更不可能被在野黨刪除。

馬文君提到，昨天她在草屯參加自己首場《廟口開講》節目，感謝眾多在地好夥伴們的相挺，還有政媒界多位好友專程助講。近千名鄉親「爆場」，遠比她預期的更踴躍，有人看到就抱著她，說一定要來支持，還有人比她本人更氣憤，說這樣顛倒是非，白的硬要說成黑的，會有報應。

「謝謝大家，我絕對會堅持！」如今的態勢很明確，潛艦國造經不起監督，所以一定得把馬文君嚇倒，才能掩護弊端。再加上賴清德副總統民調雖然領先，趨勢卻遇到瓶頸，只好抹黑別人「賣台」，用親綠媒體優勢，天天講到天花亂墜，口沫橫飛，選票騙到了，預算鈔票也就到手了。

馬文君更指出潛艦國造幾項「鐵一般的事實」：

一、 潛艦根本還沒有完工，根本沒有下水。

二、 提案凍結3億元預算，是因為潛艦需要測試，而國防部連要如何測試，都交代不清。

三、 提案「凍結」，不是「刪除」，國防部做完專案報告，提供合理解釋，就能「解凍」。

四、 民進黨委員們，每個會期也會提出大量「凍結」案，這是立法委員的職責，例如民進黨羅致政委員，也曾提案「凍結」潛艦預算。

五、 民進黨完全執政，國會多數，要護航的預算，永遠以人數優勢強行通過，就算疑雲重重，也難以「凍結」，更不可能被在野黨刪除。

馬文君強調，民進黨愈是「全黨打一人」，她更加堅定自己做對了事，南投也會因此更團結！自己始終相信在這個社會上，反貪腐，反抹黑，才是最大公約數！她並承諾「《廟口開講》，會繼續辦，我們不見不散！」