隨著全球人口老化，3C產品大量使用，以及空氣污染等環境因素之影響，眼科疾病發生率有逐年提升的趨勢。根據Fortune Business Insights 統計資料顯示，全球眼疾治療巿場規模於2022年達335.6億美元，預估2030年市場規模快速增長至548.7億美元，預測其年複合成長率(CAGR)為6.4%。目前眼科疾病治療藥物包含用於治療青光眼、乾眼症、視網膜疾病等多種眼部疾病的藥物和療法。這些疾病在人群中的盛行率日益增加，加上這些疾病造成的醫療負擔不斷增加，更擴大了對於治療這些疾病的新療法和方法的市場需求。

因此，全福生技透過此次研討會邀請多位國內外專注於新藥開發及前眼症領域研究專家、醫師和國內生物科技公司一同進行深入探討。本次特別邀請美國資深專家重磅來台分享，包括前輝瑞全球研發長Bob Ruffolo、美國眼角膜修復及前眼症疾病領域專家Victor L. Perez，以及國際知名眼科CRO公司Ora的資深副總George Ousler。

全福生技總經理徐文祺表示，此次研討會是完全對外開放，歡迎所有對前眼症疾病與治療新趨勢感興趣的人或有需要的患者共同參與。與會專家都將無保留地分享他們在眼科治療、診斷和研究方面的經驗和見解。此次眼科研討會對於全福生物科技來說也是相當重要的，因為作為一家致力於創新新藥開發的公司，全福生技希望透過舉辦這樣的研討會，提供更好的解決方案給患者，讓患者更加深入地瞭解疾病，並瞭解醫療的最新趨勢和突破。

全福生技董事長林群表示，台灣的生物科技公司應該攜手合作，共同創造未來。當不同背景、經歷和層次的人才匯聚一起，在碰撞和競爭中互相勉勵，才能最終實現偉大的事業。他更期待全福生技可以成為引領台灣生物醫學產業發展的火炬，讓全世界看到台灣的生物科技實力。