台北市兵役局將北巿參加體檢的役男、7家役男體檢醫院、12區公所及兵役局等人工作業，全程導入數位化的處理模式。（台北市兵役局提供／劉彥宜台北傳真）

2024年開始，2005年以後出生的役男，役期將回復為1年，預估第1年，全國各地將徵召約計9000名役男入營服役。台北市兵役局將北巿參加體檢的役男、7家役男體檢醫院、12區公所及兵役局等人工作業，全程導入數位化的處理模式，讓役男及家屬省去漫長的等待時間，帶領全國役政單位跨出歷史性的一大步。

兵役局23日下午在市政府1樓中庭舉行「役男體檢流程數位化」的啟動儀式，副市長林奕華、內政部役政司專門委員黃立民、聯合醫院總院長蕭勝煌及台北巿7家役男體檢醫院院長等都共同出席啟動儀式，在林奕華的帶領啟動下，台北市役男體檢將邁向數位化的新里程碑。

兵役局長李治安表示，以往役男收到體檢通知書後，除要攜帶照片及身分證前往醫院報到外，還要在醫院填寫多種問卷調查表，接著再前往各診間受檢。實施數位化後，役男就可以先在線上填妥問卷並上傳照片，診間醫師的檢查結果，也從以往的手寫改成在線上作業完成。

他說明，各項體檢數據也會即時進入雲端系統，再由專科醫師組成的臺北市政府徵兵檢查會，直接透過電腦輔助偵測異常數值，精確判定體位。

李治安強調，現階段每年大約有1萬8000件役男體檢的檔案要歸檔和整理，經年累月下來，保存的檔案數量已經相當可觀，並佔據不少空間。數位化後，役男的體檢檔案完整的保存在雲端，未來役男要查詢自己在體檢醫院的體格檢查表，皆可「e指搞定」，不用再奔波臨櫃辦理，役政人員平日處理業務時也可以輕鬆於線上調案。