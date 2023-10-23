大陸歌手汪峰從小學習音樂，90年代起開始玩搖滾樂，在華語樂壇佔有一席之地，他2015年和國際影星章子怡結婚，近年來兩人不時在節目中曬恩愛，不料23日突傳出離婚消息，兩人也各自在微博證實已經離婚，引發大眾譁然，過去兩人從戀愛到結婚的情史也被翻出。

章子怡2013年時就傳出與汪峰一同現身洛杉磯，兩人在飛機上表現親密、蓋同一條毛毯，還一起參加好萊塢飯局，但被汪峰經紀人否認戀情，章子怡闢謠，同年11月兩人再被拍到共赴三亞住同一間房，當月汪峰舉行演唱會時演唱〈我是如此愛你〉時突然告白：「此刻我有一些話想對所有人，想對你說。我想像有一天你我以及所有成為公眾人物的愛可以不被指責汙衊，能得到大家真誠的祝福。我想像有一天，我們可以像正常人那樣拉著手，在街上購物、散步，沐浴著陽光。」章子怡則被拍到在台下神情專注的樣子，似乎十分動容。

沒隔幾天章子怡轉發汪峰新歌，稱他「My Music King」，月底章子怡憑《一代宗師》獲得金馬影后寶座，她在慶功宴上透露有收到愛的簡訊，記者追問「是汪峰的嗎？」她甜笑回：「不是他還會有誰啊？」間接承認戀情，汪峰也高調送祝福「正如我們的堅定，所有你的堅持與付出都是值得的。我為你而感到驕傲！加油，My Queen！」，隔天汪峰接受訪問，誇章子怡是善良的女孩也是由內而外美麗成熟的女人。

2014年章子怡被問婚期回應「應該快了吧，我也不小了」，2015年8月汪峰在章子怡生日派對用無人機吊著價值約7千萬元的9.15克拉鑽戒求婚，深情喊「如果我們都老了，我還能照顧你」，5月網傳兩人已經登記結婚，12月章子怡宣布已產女。此後兩人不時在社群為彼此慶生，2018年兩人也發文慶祝結婚三週年，2019年章子怡承認懷二胎，2021年兩人仍慶祝結婚6週年紀念日， 不過12月被歌手黃安爆料離婚消息，雙方皆否認，今年1月章子怡和汪峰帶家人去三亞，但兩人被直擊似乎發生爭執，臉色皆不好看；10月23日狗仔江小宴爆料章子怡和汪峰離婚，女兒歸汪峰，兒子歸章子怡，兩人在下午發表聲明正式宣布離婚。