杭州亞運會為中華隊拿下銀牌的「跆拳甜心」羅嘉翎，23日在台南全運會女子57公斤量級，四強賽和金牌戰都陷入苦戰，最終2比1逆轉擊敗宿敵林唯均，奪得金牌，也為自己在亞運之後吐了一口悶氣。

林唯均是杭州亞運女子53公斤量級銀牌，而羅嘉翎是杭州亞運57公斤量級第二，兩人先後站上了頒獎台，然而林唯均在這次台南全運會跨級報名參加了57公斤量級，兩人分屬上下半部籤表。代表台北市參賽的林唯均分別以2比0擊敗桃園市林凌禛、南投縣全若綺和高雄市高心怡。

披著新北市戰袍的羅嘉翎的晉級路卻出現挑戰，首戰2比0踢退地主選手林欣儀，8強賽2比0擊敗屏東縣楊璥䭲，四強賽碰上花蓮縣黃偉婷，第一回合雙方2比2平手，但羅嘉翎被判定落敗，第二回合和第三回合發揮強攻，2比1勝出。

金牌戰林唯均和羅嘉翎正面交鋒，第一回合林唯均7比5拔得頭籌，第二回合羅嘉翎5比2扳回一成，關鍵第三回合羅嘉翎連得6分，加上跨量級參賽的林唯均體能並未調整上來，導致氣力放盡，羅嘉翎14比3，再次逆轉戰局笑到最後。