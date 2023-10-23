Global Mall桃園A8推培芝家電「LG 一級能效18公升變頻除濕機」，原價2萬2900元、特價1萬9900元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

秋冬換季在即，因應汰舊換新、婚嫁與新居落成等需求，不少人趁百貨周年慶折扣最殺期間購買高單價家電，儘管受到旅遊風潮和暖冬影響，不過業者觀察季節性與環境清潔家電買氣依舊火熱，搭配好康加持下，整體銷量依舊優於去年同期。

Global Mall桃園A8推培芝家電「LG PuriCare 360°空氣清淨機寵物功能加強版」，原價2萬6800元、特價2萬900元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall新北中和推象印「智慧烘被機＋不鏽鋼真空保溫杯」，原價1萬650元，會員獨享價5588元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall今年周年慶業績已較去年同期成長10％，其中生活家電成長幅度10％到15％，更有外縣市民眾特別至新北中和店採購家電，金額高達50萬，分析家電業種客單價攀升成長逾20％。因應天氣轉冷，Global Mall第二波周年慶主攻換季保暖並精選多款超值家電，包括除濕機、空氣清淨機、烘被機等5折起。

大葉高島屋的培芝「北方葉片式電暖爐11葉片(NA11ZL)」，原價1萬150元、特價8280元。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋的培芝「德國博依床墊型電毯單人定時型(TP80)」，原價4580元、特價2980元。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋今年大規模改裝，櫃位更動幅度達1／4，其中家電占了30％，在氣溫驟降助攻下，除溼機、電暖器、空氣清淨機銷量較去年成長1成。24日前APP會員於4樓食器／寢具區或5樓家電區，可享當天單筆滿2萬5千元贈5百元券。

廣三SOGO的象印「鐵板燒火鍋兩用電器鍋」，原價4150元、獨家價2590元。（廣三SOGO提供／朱世凱台北傳真）

廣三SOGO觀察早晚溫差較大，熱門商品包含象印的鐵板燒火鍋兩用電器鍋，原價4150 元、獨家價2590元；JUNIOR竹韻電熱手沖壺（附竹盤）原價3979元、特價2680元並送Tracanzan雙層隨身茶器。另11月12日前生日慶，除滿千送百活動外，持APP當日單筆消費滿千即可獲抽獎序號，有機會獲希格瑪花園城堡海德4人房住宿券。

誠品同樣響應換季熱潮，線上即日起精選除濕機、空氣清淨機、電熱披肩、暖燈、電暖器等季節家電，飛利浦、聲寶、三洋等國內外家電品牌5折起，預估清潔、除濕機等品類將會表現亮眼，同時預告25日起將率先啟動雙11盛事狂歡。