由於新冠疫情的影響，雙年度的東京車展在2021年沒有舉行。

「日本移動展」(Japan Mobility Show)周四即將開幕，適逢日本移動產業的關鍵時刻。豐田在今年宣布將戰略重心移到電動車，包括將先進電池的商業化，以及採用由特斯拉首創的(車體)壓鑄技術(die-casting)。

豐田的轉型，有助於緩解外界對於豐田擁抱電動車太慢的批評。

分析師表示，對於速霸陸、馬自達、三菱等規模較小的公司而言，轉型的前景會更為黯淡，他們都面臨推出電動車的艱鉅挑戰。

比亞迪將成為首次參展的中國汽車製造商，也是唯一一家在展會上展示車型的三家外國公司，另外兩家為賓士和BMW。

與展示概念車的日本車廠不同，外國車廠將展示已生產或即將生產的電動車款。

SBI證券的股市研究主管Koji Endo說，日本汽車製造商的強者和弱者之間的實力差距，似乎變得越來越大。日本汽車業也面臨投入成本的攀高，和在中國銷量下滑的壓力。在中國，日本品牌所受到的衝擊，比其它的外國品牌更為嚴重。據新聞報導，三菱已經停止在中國的生產。

豐田將在展會上展示多款由電池驅動的概念車，包括一輛休旅車(SUV)、中型皮卡，和一輛跑車。豐田將展示新款的Century和Crown系列新車，此前該公司已經公布這些車款為插電式混合動力和混合動力車。

日產計畫展示出電動的Ariya、Leaf和Sakura車款。