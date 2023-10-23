不論是家中大人還是學校的老師，許多人都會以「這是為你好」的心態來對待小朋友，甚至以此硬逼小孩子吃東西，結果反而在孩子心中留下一輩子的陰影。一名網友回憶，小時候常常被家中大人逼吃一堆有的沒的，瞬間引起討論，不少人直言因為小時候的記憶，如今看到相關食品仍然會有反胃的狀況。

鄉民「linda8510114」今（23）日在PTT女板表示，小時候常常被家中的大人逼吃一堆有的沒的，如某陣子流行羊乳片，媽媽就買一堆每天逼迫要吃，但他卻只覺得味道超怪超難吃，其他還有像是鹹的楊桃湯，導致他大概有10年不敢再吃楊桃，及果汁口味的羊奶等，讓他好奇問「各位小時候有被逼吃過什麼怪東西或保健品嗎？」

此篇文章瞬間引起網友討論，不少人分享「老家以前屋簷常有蜂窩，阿公每次敲下來後，都會直接挑蜂蛹給我吃」、「跟我爸說我不想吃蕃茄，只想喝湯跟吃蛋，我爸撈了滿滿一整碗蕃茄給我」、「小時候常被逼吃豬肉、牛肉、羊肉，我都不吃」。

還有人直言「芹菜，小時候被逼到哭，到現在還是最討厭的食物之一」、「我爸以前買鮪魚三明治給我吃，我吃不下他還逼我吃到我乾嘔，後來也是長達好幾年不敢吃鮪魚」、「芹菜！還被老師罰站吃，到現在看到芹菜就反胃」、「幼稚園被老師逼過吃芹菜、香菜，所以上小學後堅持自己帶便當」。