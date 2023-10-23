繼今年9月之後，高雄市楠梓區於23日再度傳出狗咬人事件，高雄市動物保護處表示，經查這是一起兩名婦女的寵物起爭執導致咬傷王姓婦女的事件，傷者送醫無大礙。這兩案咬人的狗皆非比特犬。

動保處與警方調查調查，王姓婦女在22日下午在楠梓區德民市場前牽繩遛狗，另一名陳姓婦女坐在機車上，陳婦將土狗拴在機車上。兩隻狗疑似起了衝突，栓在機車上的土狗掙脫牽繩去咬王婦的小黑狗，王婦護小黑狗心切，在保護愛犬之下被陳婦的狗咬傷。

王姓婦人被咬傷後送醫，幸無大礙。兩人已經對此事達成和解。動保處說，對咬人的狗列為攻擊姓犬隻，如果這狗再犯將對飼主處以3萬至15元罰鍰。

此外，高雄楠梓外環西路與德民路附近於今年9月發生一條黑色土狗咬傷謝姓女騎士的事件，此事件經警方追查，警察已經找到疑似的狗飼主。由於兩造對是否飼主的愛犬咬傷謝女有疑慮，女子對此提告飼主過失傷害。