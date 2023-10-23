兆豐銀行進一步說明，雖然銀行一定會盡力協助遭詐客戶進行爭議款處理，但由於國際組織在仲裁時，會依據卡友已輸入OTP密碼來判斷其為「不可否認交易」，故此類遭詐案在過去的經驗裡，通常不可能被視為爭議款，卡友仍得認帳還款，但許多卡友卻因款項過於龐大導致無法一次付清，進而發生影響信用的窘況。有鑒於此，兆豐銀行自今年3月起便陸續提供此類案件的持卡人分期0利率還款方案，兆豐卡友皆可自由選擇還款期數，從3、6、9期，甚至最高30期，持卡人都可以評估自身還款能力後挑選期數，目前已有超過三成遭詐個案選擇12期0利率方案，而最大筆金額近33萬元則是選擇30期0利率的還款專案，大大減輕持卡人負擔，降低其還款壓力。

根據兆豐銀行統計，自全力防堵詐騙以來，持續透過內部各項管控、系統嚴密把關及外部積極宣導防詐知識，防詐措施雙管齊下不間斷，不僅爭議款金額逐月遞減，詐騙件數更由六、七月最高峰的破百件降低到九月不到40件，其中客服人員在第一線承受客戶壓力最為辛苦，希望民眾也能體諒在詐騙猖獗的狀況下，銀行也是受害者，惟因能理解民眾遭詐當下的心急，銀行也會全力減輕遭詐卡友每月還款壓力，善盡金融業的企業社會責任。

此外，兆豐銀行也提醒，在網購時輸入手機簡訊驗證碼的3D認證交易、還有在實體通路店家刷實體信用卡或行動支付的交易、甚至是聯信或財金小額支付平台如麥當勞、飲料店、停車費等交易，都屬於「不可否認交易」，不符合信用卡國際組織爭議款退款條件，提醒民眾千萬需留心用卡安全，勿因小失大造成損失。