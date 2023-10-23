新北市青年局於去年開辦「青年好險有你」，為全國首創的青年保險政策，讓15到25歲應屆畢業青年在求職空窗期獲得一定的保障，而國民黨總統參選人侯友宜昨（22）日的青年政見，也有青年相關保險政策，且延長年限、提高保額，國民黨新北市議員江怡臻呼籲，新北市也持續並擴大推動；青年局長邱兆梅回應，會研擬永續舉辦青年保險。

江怡臻今日在議會質詢時表示，受過去幾年的疫情影響，保險業面臨大幅虧損，擔憂會衝擊到青年友善的保險政策，要求市府仍要朝續辦方向努力，另外也期盼能夠推動到全國。

江怡臻指出，新北的保險內容包括傷害險30萬、職災保險30萬、實支實付傷害醫療險1萬，為期1年，一生一次，但侯友宜昨提出的版本，不僅複製新北成功經驗，更擴大延長年限到2年，保額也提高到50萬，建議青年局可比照研議並持續編列預算擴大辦理。

邱兆梅說明，「青年好險有你」受惠的人數約有1100多人，受到疫情影響，目前持續與各保險業者接洽。下一次的青年保險計畫，預計在2024年畢業季前推出，投保的條件則研議放寬，讓該年度應屆畢業的學生，或是應屆退伍的青年，都可以被照顧到。

邱兆梅也表示，因應目前非典型就業的青年人數增加，離校後找不到工作的情況更多、時間更長，為了給青年更多保障，因此未來會研擬永續舉辦青年保險。