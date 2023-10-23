民進黨立委吳思瑤曬出2018年的臉書原文。（吳思瑤辦公室提供）

民眾黨總統參選人柯文哲堅稱民進黨總統參選人賴清德曾拉他到小房間討論深澳電廠，還揚言要把行程紀錄調出來對質，遭賴清德連日否認。今有媒體人爆料，指賴柯小房間密談的時間為2018年3月21日，但民進黨立委吳思瑤稍早公開當時的臉書貼文澄清，指當天是行政院與地方交流的巡迴座談，並非特地為電廠事件登門拜訪。

黃揚明昨日在政論節目宣稱，有人翻出紀錄，時任行政院長的賴清德，曾在2018年3月21日率領內閣團隊成員到北市府拜會柯文哲，活動中兩人至少閉門會談90分鐘，至今仍能查到當時的新聞稿與照片，他點名賴清德「現在是選擇性失憶？」

不過，曾參與此場會面的吳思瑤稍早在臉書還原當時情況，她說，當時賴清德創行政院長首例，親自率內閣部會首下鄉巡迴與縣市政府團隊座談，而且是全國走透透，各縣市都造訪，北市府不是唯一，柯文哲沒有那麼重要，當天也沒有一對一，而是數十人的大型會議，沒有小房間，只有大會議室。

吳思瑤強調，當天不是閉室密談，而是中央地方政府一起開誠佈公大家一起談，談的是「前瞻建設」與「長照2.0 」，跟深澳電廠完全無關。她痛批，該爆料比扯更扯，名嘴蹭熱度搏版面，張冠李戴，指鹿為馬；柯文哲躲在名嘴後面，操作媒體，顛倒是非，想從中獲取政治利益，名嘴很扯，柯文哲更壞。