富邦悍將22日「開箱」今年季中選秀首輪指名的王念好，中職生涯一軍初登場3打數無安打，只靠1次四壞球保送上壘，總教練丘昌榮對他首戰評語是「滿好的，看起來很沈穩。」今天他也繼續先發，棒次改打第2棒。

頂著「榜眼」頭銜加入中職，外界十分期待王念好的表現，昨天面對統一獅打第6棒、一壘手，首打數遭到三振，第2打席靠選球上壘，接下來2次打擊分別是右外野跟中外野飛球出局，首安還要再等等。

高中畢業就投入職棒，來到富邦後王念好先在二軍出賽，昨天則首次實際體驗一軍比賽，他認為，一軍的投手球度比二軍還要更強，「之前在二軍時就覺得投手跟高中已經差很多了，球隊位置、角度都很好，一軍的強度更強。」

王念好認為，現在都還在熟悉職棒的一切，像是一軍作息、打擊、跟投手對決，「職棒投手的球種更多元，都還在摸索。」

丘總對於王念好初登場表現給予好評，「看起來是滿沈穩的，但一定還要透過更多一點的比賽跟訓練去磨練。」他還透露，昨天王念好跟他說自己有點緊張，「第一場難免，會緊張是好事，代表在乎這個比賽。」

王念好也提到，昨天因為太想表現導致打擊動作有些跑掉，教練鼓勵他先照著在高中時的打擊感覺去打，放開來打、不要去想結果。