尿液其實藏有身體健康訊號，不少人一看到泡泡尿，就擔心腎臟是否出了問題，泌尿科醫師呂謹亨表示，大部分的泡泡尿都是良性，大約5到10分鐘泡沫就會消失。而造成泡泡尿的原因，包含排尿速度、水喝太少、腎臟受損等，另外呂謹亨也分享保護腎臟的「3多3少、4不1沒有」原則。

呂謹亨在臉書粉專發文指出，造成泡泡尿的第一個原因是「排尿速度」，泡沫的多寡與衝力有關，尿液沖擊馬桶便會產生泡泡，因此站著排尿的男性比女性更容易出現泡泡尿。第二種原因是「水喝太少」，水喝太少會讓尿液濃度變高，尤其享用大餐時會吃比較多肉類（蛋白質），尿液所含的氮廢物、電解質、鹽類也較多，就更容易出現泡沫尿，另外早起的第一泡尿也是如此。

第三種原因是「腎臟受損」，例如腎絲球腎炎、糖尿病腎病變等，會影響腎臟的過濾功能，導致血液中的蛋白質跑到尿液內，形成蛋白尿，如果沒有及時發現處理，可能導致末期腎病變。第四種原因為「糖尿病、高血壓」，這兩種病症可能影響腎臟血液與功能，導致腎臟壓力增加、腎功能下降，無法過濾蛋白質，出現蛋白尿；如果糖尿病控制不好，尿糖或酮體含量增高，也會產生泡泡尿。

除了上述4種原因以外，還有其他狀況可能產生泡泡尿，包含慢性感染、自體免疫疾病，如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等、長期服用止痛藥、女生生理期、發燒、激烈運動等狀況，也可能出現蛋白尿。如果看到泡泡顆粒較大，或有不易化開的泡沫尿液，就可能是尿液中出現大量蛋白，腎功能受損的表現。

呂謹亨也分享保護腎臟的「3多3少、4不1沒有」原則，「3多」是多纖維、多蔬菜、多喝水，「3少」是少鹽、少油、少糖，「4不」是不抽菸、不憋尿、不熬夜、不亂吃來路不明的藥，最後的「1沒有」則是沒有鮪魚肚。