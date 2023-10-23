南投縣長許淑華(右二)受邀出席竹山鎮百姓公廟千秋祭典團拜活動，竹山警分局副分局長陳忠正(左一)把握機會前往宣導反詐騙。曾雪蒨攝

中興警分局日前參加捐血活動，挽袖捐熱血不忘現場宣導反詐騙，相當用心。中興警分局提供

詐騙案不斷推陳出新，員警為守護民眾荷包，透過捐血活動、廟會人潮聚集之際，努力宣導反詐騙，還找來縣長許淑華當反詐騙代言人，除了說明目前常見詐騙手法，也提醒民眾多利用反詐騙專線165，多1個動作就可以降低荷包失血的風險。

竹山鎮前山第1城百姓公廟23日舉行慶祝千秋祭典團拜，邀請縣長許淑華出席擔任主祭官，竹山警分局就趁此機會，帶隊前往現場向參加的信眾進行反詐騙宣導活動。

竹山警分局副分局長陳正忠表示，近日常見的詐騙方式包括「假交友」、「假投資」」、「分期付款解除」、「假公務人員」、「猜猜我是誰」等5種詐騙樣態，其中詐騙金額最多的就是投資詐騙。

陳忠正進一步說明，這種透過網路或賴請你加入好友，跟民眾說投資股票一定會賺錢，一開始前幾個月會讓你賺到幾萬元甜頭，接著就會擴大金額請你加碼投資50萬、100萬，等你把錢投入後，投資網站就跟著關閉，民眾才知道遭詐騙。

竹山警分局呼籲，民眾理財一定要謹慎投資，如果有任何疑問都可以打165反詐騙專線，或警察局110，分局員警都會很樂意幫大家解決問題。

除了竹山警分局透過宮廟活動宣導反詐騙，中興分局日前也參與1家生技公司舉辦捐血活動，不但自己挽起袖子響應捐血，也帶著反詐騙宣導的手舉牌到現場，邊捐血邊跟現場民眾宣導反詐騙，有熱血也有熱情，就是要幫大家守護荷包不要被詐騙。

中興警分局長侯興龍今天也表示，打詐工作不論在任何時期、任何活動都員警首要指標性任務，除了結合在地各項活動外，宣導團隊更是把握本次多樣的主題與民眾面對面宣導，藉由各種活動共同防制詐騙，讓活動能有最大宣導效果。