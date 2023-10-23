林哲熹（左）跟雷嘉汭在片中扮演「驅魔CP」。（光盛影業提供）

由陳玫君執導首部台印合拍電影《叫我驅魔男神》，23日在基隆正濱漁港舉辦媒體探班記者會，演員林哲熹、寶萊塢男星Arjan Bajwa、雷嘉汭、高捷、懷秋、江譚佳彥、吳震亞、大根均出席。片中男主角林哲熹化身驅魔使者，要與Arjan聯手抵抗最終大反派懷秋。

片中正邪兩方各有超能力，林哲熹笑說自己的角色前期是「科學驅魔」派，會手做驅魔電風扇、驅魔手電筒，還要跟一隻雞對打，聽起來頗「掉漆」，但是隨著故事推演，從本來抗拒去學習真正的驅魔，到後來接受血脈天命，開始學習道教的科儀、手印，跟另1位擁有濕婆神神力、第3隻眼的Arjan聯手出擊。

而「大哥專業戶」高捷，這次依然演出老大，手下是吳震亞和大根，高捷的能力是槍法神準，且子彈上刻有驅魔經文，是比較現代版的除魔方式。懷秋則是頂著一頭爆炸紅髮現身，作為電影大反派，想篡高捷的大位，不僅有打戲上的物理攻擊，也能施法使用魔法攻擊。

林哲熹跟雷嘉汭兩人在片中湊一對，上演清純的愛戀，戲外兩人最近同時感冒，被虧是親密戲傳染。林哲熹發燒2天，拍攝現場仍在咳嗽；雷嘉汭則是發燒4天加上咳了4天，直呼入冬的流感特別強，林哲熹補充說，雖然身上有畫驅魔護符，但抵擋不了感冒病毒。