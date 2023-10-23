宮廟大門媽祖神轎。（圖／主辦單位提供）

媽祖誕生於福建莆田為廣為人知之事，然而媽祖其娘家位於霞浦卻鮮少人知曉。霞浦位於福建東北部，地處沿海、半島型區域，海岸線長達505公里，居民的生活依海而行。在霞浦，媽祖的信仰已有悠久歷史，當地居民更是為了紀念媽祖保護父親、兄長及海上遇險漁民而舉行「媽祖走水」盛大祭典，此地方民俗活動在霞浦已有數百年的傳承，並於2017年正式列入福建省非物質文化遺產名錄。

松山天后宮廟全景。（圖／主辦單位提供）

霞浦雖然只有48萬人口，卻有50餘座媽祖廟，是媽祖信仰的重要發祥地。而松山天后宮是繼莆田湄洲媽祖祖廟之後的第一個天后行宮，素有「媽祖行宮之尊」的美譽，建於北宋天聖元年(西元1023年)，距今已有多達1000年的歷史，也守護海上辛勤工作的漁民有千年之久。

媽祖走水開幕儀式。（圖／主辦單位提供）

此次共祭慶典在熱鬧的舞獅表演中開幕，兩岸媽祖交流代表也進行了紀念品互贈儀式、簽訂霞台融合法展產業合作專案、發佈千年共祭倡議、發行「海峽兩岸共祭松山媽祖行宮千年」活動紀念郵票、舉行祭拜盛典、演唱《千秋媽祖》等精彩活動。

在歷時2個小時的開幕活動後，全體人員移至長春鎮的高羅沙灘觀看「媽祖走水」表演。演出由來自福建沙江鎮和長春鎮的8支隊伍組成，在百人畬族敲打鳳凰鼓的壯闊聲響中，兩兩成對迅速的衝向海邊，再沿著海岸線左右分頭移動，隊伍前頭由壯丁抬著媽祖神轎，婦女緊緊跟隨在後。現場人聲鼎沸，鑼鼓聲、禮炮聲、抬轎者的號子聲、觀眾加油、歡呼吶喊聲響亮交織。齊聚一同為祈求國泰民安、風調雨順。

當天活動除慶典外，還舉行了海峽兩岸媽祖文化研討會、書畫攝影展及《千秋媽祖》音樂會，一同弘揚媽祖千年文化。