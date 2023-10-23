章子怡、汪峰今（23）日中午被狗仔「推理君江小宴」踢爆兩人已離婚，雙方也透過微博證實離婚消息，離婚原因網傳「捉姦在床」，還有網友挖出4年前章子怡曾在節目中被問「汪峰出軌了怎麼辦」，回應惹心疼。

章子怡、汪峰官宣結束8年婚姻，消息一出震驚外界。離婚聲明中，兩人都沒有特別說明真正原因，不過微博底下就有網友留言「男的亂搞嫩模被當場抓住，離婚也應該的」，大膽推測引發討論。

有網友翻出4年前女方在綜藝節目《妻子的浪漫旅行》第二季中，曾被問如果老公出軌怎麼辦，章子怡第一反應是「我覺得峰哥不敢吧」，隨後她說「真有的話，就隨他去吧。他一定會後悔一輩子的，我絕對不強迫，如果真的人心不在的話，我覺得什麼都可以勉強，就人與人之間的真是不能強迫的」。如今兩人婚破滅，昔日一番話，也令不少網友相當感嘆。

章子怡發聲名，證實與汪峰離婚。（翻攝自章子怡 微博）

稍早章子怡、汪峰發出聲明，內容提到「我們曾攜手共度了一段美滿的婚姻」，且強調「我們之間沒有是非對錯之爭，分離不代表辜負或背叛，這是兩個成年人共同的決定」，兩人經過慎重考量與商議，決定解除婚姻關係。