深受民眾喜愛的「One Piece海潮慶典－航向偉大的臺南吧！」展期即將進入尾聲，自9月8日開幕以來，至今已累計50萬參觀人次，擄獲不少海賊迷的心。本次活動在安平遊憩碼頭打造12米高巨型千陽號氣球、喬巴超人雕塑與喬巴超人帽子氣球外，主題專賣店也擴大營業，不僅逛得舒適，品項亦更多、更豐富。

「One Piece海潮慶典－航向偉大的臺南吧！」已累計50萬參觀人次。（圖片來源：臺南市觀旅局提供）

臺南市長黃偉哲指出，與日本動畫公司洽談授權、製作氣球與一切活動策畫和執行，是一段漫長且辛苦的旅程，本次活動期間更是遇上兩個颱風來攪局，但是看見遊客們的笑容，便感到無比地驕傲與溫心，由衷地感謝本活動受到市民及來自各地朋友的喜歡。也提醒活動展期只到本周日（10／29），還沒來過的朋友們，要把握最後機會來一趟海賊冒險！112年度全國運動會在臺南（至10／26），也可以來為選手加油打氣，順道來一趟臺南輕旅行。此外，來臺南消費，只要憑臺南店家消費累計滿100元就可上網至「2023臺南購物節」網站登錄發票參加抽獎（至113／3／10），活動內容及獎項非常豐富，誠摯邀請全國民眾一起來臺南購物消費、中大獎。

民眾特地變裝拍照留念。（圖片來源：臺南市觀旅局提供）

臺南市觀光旅遊局局長林國華表示，參觀民眾可以順遊安平老街與商圈逛古蹟（安平古堡、安平樹屋、億載金城）、品嚐美食與採買伴手禮，不論是市定古蹟「原台南運河安平海關」日式文青風的「河岸咖啡」坐在百年老宅內喝下午茶，或是到大魚的祝福、安平定情碼頭德陽艦園區打卡拍照，而安平水景橋旁的「安平荷蘭村」也開始試營運了（僅接受20位以上團體預約，每場導覽最多40位），歡迎有興趣的朋友可以線上預約門票。現在也是泡湯好時節，關子嶺溫泉美食節活動已經開跑（至11／12），歡迎民眾秋遊臺南享受各種美好時光。

「One Piece海潮慶典」即將接近尾聲，還沒來過的朋友們，要把握最後機會來一趟海賊冒險！（圖片來源：臺南市觀旅局提供）

無論是航海王的超級粉絲，還是想來體驗不一樣的臺南安平風情，務必把握最後展出時間，來安平遊憩碼頭熱血一下！更多活動詳情查詢「ONE PIECE 海潮慶典」活動官網，歡迎追蹤台南旅遊官網、台南旅遊Facebook粉絲團、東映動畫活動專區Facebook粉絲團以及時藝多媒體粉絲團。