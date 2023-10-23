台北市消防局於災害應變中心辦理「全災害風險分析框架建立及其於強化城市災防韌性之應用」成果發表暨研討會。（圖／北市消防局提供）

台北市消防局於災害應變中心辦理「全災害風險分析框架建立及其於強化城市災防韌性之應用」成果發表暨研討會。（圖／北市消防局提供）

今（23）日14時至17時，台北市消防局於災害應變中心辦理「全災害風險分析框架建立及其於強化城市災防韌性之應用」成果發表暨研討會，邀請國家災害防救科技中心、國家地震工程研究中心、法國在臺協會、中央警察大學防災研究所、北台八縣市及臺北市政府各防災單位代表與會，由局長莫懷祖主持開幕儀式。

由於氣候變遷與極端天氣的影響，不僅擴大災害規模，同時也提高災害發生的頻率，為了瞭解各類災害對台北市所帶來的風險，消防局於今年委託台大，參考國際經驗及方法，透過各類災害危害度及各項社會脆弱度指標的綜合分析，建立適合台北市之全災害風險分析框架，並以水災、地震、土石流及大規模崩塌災害為範例，進行台北市村里尺度災害風險分析及繪製風險空間分布圖，並針對台北市風險較高區域提出改善建議，於研討會進行成果發表，期望市府各相關單位能據以規劃及推動各項災害防救政策，以降低災害對城市的衝擊，提高城市災防韌性。

消防局表示，研討會除了發表台北市全災害風險分析框架及災害風險矩陣建立之成果外，還特別邀請到國家災害防救科技中心的李香潔組長、國家地震工程研究中心的葉錦勳組長、法國在臺協會的Francois-Xavier Runner等國內外專家學者進行專题講座及分享災害管理新知，研討議題包括「社會經濟指標與減災動資料的運用及未來趨勢」、「新一代TELES地震災損評估系統」及「法國駐臺機構之災害風險應變機制」等重要防救災議題，並請到警大防災研究所的林貝珊所長及台大地理系的溫在弘教授共同與談及意見交流。

莫懷祖局長於研討會開幕式指出，希望經由研討會更了解國際災害防救發展趨勢，並藉此平台促進中央及地方政府間的交流，深入探討我國未來推動災害防救工作之方向，進而達到強化及健全國內防救災體系之目標。