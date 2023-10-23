大陸歌手汪峰從小學習音樂，90年代起開始玩搖滾樂，在華語樂壇佔有一席之地，他2015年和國際影星章子怡結婚，近年來兩人不時在節目中曬恩愛，不料23日突傳出離婚消息，兩人也各自在微博證實已經離婚，令群眾譁然，而第一個踢爆兩人離婚消息的大陸狗仔江小宴再爆料汪峰離婚的導火線疑似是因為賭博。

大陸狗仔江小宴過去時常爆料明星大小事，23日上午發文爆料「據知情人給本宴透露，汪峰章子怡確實離婚了，女兒歸汪峰，兒子歸章子怡。」，章子怡和汪峰下午就同時發聲，宣布已經結束8年婚姻，離婚是經過慎重考量與商議，未來會以親人身分共同撫養孩子，並強調「我們之間沒有是非對錯之爭，分離不代表辜負或背叛，這是兩個成年人共同的決定」。汪峰的聲明和章子怡一樣，也表示以後不會再對此事做出回應。

而江小宴再透露「爆料人評價章子怡汪峰離婚，只說：賭博真的不好哇~」，間接曝光汪峰離婚的導火線疑似是因為賭博，不少網友驚呼：「就猜到肯定是因為賭」、「怪不得四婚」、「賭的話性質是挺惡劣的」、「賭徒真的不能要」、「他倆還是因為賭博認識的吧」、「他賭博好像很多人都知道」。

大陸狗仔推理君江小宴爆料章子怡、汪峰離婚，再爆離婚原因疑似是賭博。（圖／微博）

汪峰前女友葛薈婕過去就曾開直播爆料，兩人在一起時常陪汪峰到澳門賭博，且每一次汪峰賭完就喜歡找女人，私生活混亂，表示很同情章子怡，葛薈婕稱自己會爆料是因為汪峰不讓她見女兒，只要汪峰繼續阻止母女見面，她就會繼續爆料。