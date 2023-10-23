秋天是柿子盛產的季節，不過早期農民曆上的「食物相剋中毒圖解」卻提到柿子與螃蟹，坊間甚至也有柿子和螃蟹、優酪乳同時食用會中毒的謠言。對此，中醫師澄清絕無此事，不過要注意腸胃不適，尤其是大量配優酪乳恐形成結石。

秋天除了柿子之外，也是品嘗螃蟹的季節，網路上流傳兩者一起吃會中毒，對此，中醫診所粉專發文澄清，如果同時食用柿子與螃蟹，要特別注意消化吸收的問題，尤其是腸胃不好的人很容易肚子痛，因此才有中毒的謠言產生，雖說不會中毒，但還是不建議一起食用。

另外，針對網路謠傳，柿子和優酪乳一起食用會中毒的說法，中醫師解釋，柿子含有單寧酸，當遇到蛋白質時，加上胃酸的環境，可能會造成凝固、結塊，大量食用的話還可能形成胃柿石，不易消化而造成腸胃不適，所以建議食用時間應間隔1小時為佳。

過去食藥署也曾在官網提到，單寧酸普遍存在於食物中，除了柿子之外，茶、葡萄、番石榴、山楂等也都富含單寧酸。因此不僅僅是螃蟹，只要是富含蛋白質的食物，如：海鮮、雞蛋、乳製品及豆製品等，若同時與富含單寧酸的食物一起食用，都可能會導致腸胃不適，建議分開食用。

至於傳統農民曆上的「食物相剋圖」，其中有很大因素是過去食物保鮮不易，且容易有細菌或寄生蟲孳生，因此誤認特定食物組合吃了會中毒，現代人只要注意食材新鮮衛生，大部分的食物相剋說是不成立的。