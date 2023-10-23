台灣經濟在新冠疫情後復甦腳步緩慢，即將畢業的大學生免不了憂心「畢業即失業」。不過鄰近的日本，由於人力短缺狀況嚴重，大學畢業生儼然成為占優勢的「賣方市場」，甚至還有學生推掉內定的工作。

《日本經濟新聞》調查了截至10月2日主要企業的內定畢業生就職人數，發現將於明年春季入職的大學畢業生內定人數較今年春季實際入社者增加7.4%，達12萬1934人，不僅已連續2年出現成長，增幅更創受雷曼危機影響的2009年以來新高。

隨著日本經濟逐漸復甦，各行各業都出現缺工現象。雖然企業在爭搶畢業生之際，也增加了內定人數，但實際招聘到的職員仍無法達到預定的目標。

非製造業整體內定人數增加8.2%，為連2年出現成長，而在23個行業中，有17個行業增加了錄用人數，其中航運業內定人數增幅高達89.6%，飯店與旅遊業更是增至2.2倍。製造業內定人數則是成長5.5%，已連3年成長，而在19個行業中，有17個行業增加內定人數。

日本企業急於補足人力，也讓學生有了更多選擇。高達28.5%的企業就坦承，拒絕內定錄取的學生占了5成以上，而3年前僅有10.1%的企業面臨這種慘況。