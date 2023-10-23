輔英科大日前舉辦第三屆成年禮活動，450多位四技一年級學生和境外生參加，30多位家長出席接受子女奉茶感恩。校長林惠賢恭喜完成披戴絲巾的同學「長大人」，並以祈願文向上天祈求參與典禮的同學，啟發靈巧智慧、鼓勵擔當責任，並能把握當下，懂得腳踏實地，珍惜緣份。

林惠賢在成年禮活動上她表示，創校60週年時舉辦首屆成年禮，獲得熱烈迴響，後因疫情停辦三年，直到今年才恢復辦理第三屆，也適逢65週年校慶，格外有意義，感謝家長信任並放心把心愛的孩子交給輔英，也謝謝師長本著愛護同學的心諄諄教誨，「今天是重要的日子，成年是個階段，也是非常重要的里程碑。」

林惠賢指出，大一生剛要踏入成年時刻，代表長大了，要懂得感恩親人、師長從小的養育和教導，成年不僅是個過程，透過儀式深刻體認自己成年，有著不同的責任，對自己、家人、社會的責任，從現在起應時時刻刻提醒自己，要有感恩的心，負責的態度，以及成熟的心智來面對未來的人生和旅程。

奉茶始加禮由學生向導師奉茶感恩。（圖片來源：輔英科大提供）

奉茶始加禮由學生向導師、親人奉茶感恩，在場親人也接受子女擁抱謝恩，續由導師為同學披白絲巾，同學再一一上台，由校長及學校主管們為其披黃絲巾，完成再加禮，並致贈銅鏡完成三加禮。校方說明致贈銅鏡的意義是盼學生「以銅為鏡，可以正衣冠；以史為鏡，可以知興替；以人為鏡，可以知得失。」

林惠賢(左一)及學校主管為同學披黃絲巾完成再加禮，致贈銅鏡完成三加禮。（圖片來源：輔英科大提供）

學生代表謝博宇率全體學生宣誓，護理系林煜恆、李純如代表致感謝詞，境外生越南籍黎式螢如、茶瓊如、黎氏蘭及馬來西亞陳維翎、林芯冰的親人也「隔空傳愛」，以預錄影片祝賀自己的孩子長大成人，場面溫馨感人。

家長為子女披上白絲巾。（圖片來源：輔英科大提供）

學務處特別為參加ROTC大學儲備軍官訓練團的學生安排特殊任務，學生穿上陸、海、空三軍種的軍服擔任禮賓生，更增添典禮的隆重。此外，ROTC大一新生也參加了成年禮，學校祝福他們能順利完成學業，並在未來軍旅生涯中發揮專長，捍衛國土，保護人民。