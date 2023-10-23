2023年臺南國際餐酒嘉年華，10月21日、22日在河樂廣場舉行，集結超過200個美食餐飲品牌，活動兩天人潮川流不息，總計吸引逾六萬人到場參與，兩天活動現場，人氣品牌攤位大排長龍，各攤位為活動設計的專屬限時限量餐點，更是一開展就搶購一空。職人特製臺南專屬特調飲品利用在地食材打造豐富口感更是大獲好評!

臺南傳承80載阿霞飯店展攤。(戴志揚翻攝)

臺南市長黃偉哲表示，臺南不只白天精彩，夜晚也充滿迷人魅力，「2023臺南國際餐酒嘉年華」活動更是引領世界風潮，將臺南美食餐酒文化推向國際。今年活動期間正好迎來全運會，觀賽事、品特調、嘗佳餚，吸引許多遊客朝聖，而市府最重視的活動交管、安全與清潔工作，在警察局、交通局、義交、觀旅局、工務局、衛生局及環保局等單位通力合作下，維持遊客活動安全、車流之順暢、減少噪音及環境髒亂，是一場展現民眾高素質的活動，期待明年臺南400的餐酒活動更加精采。

亞洲50大酒吧TCRC & BAR HOME主理人黃奕翔（阿翔）現場服務。(戴志揚翻攝)

國際大賽冠軍酣呷餐酒館主理人余瀚為(NONO)現場服務。(戴志揚翻攝)

觀光旅遊局林國華局長表示，臺南餐酒嘉年華活動自首辦以來，在美食餐飲界引起一陣旋風，各個城市爭相仿效，但臺南獨有的在地品牌特性與堅強的美食陣仗不容小覷，在亞洲餐酒美食業界獨占鰲頭。此次活動吸引眾多知名進口高端酒商品牌進駐現場，入圍世界級的在地頂尖酒吧和臺灣職人也一起集結出擊，「2023年臺南國際餐酒嘉年華」堪稱亞洲區最大的美食嘉年華饗宴，兩天活動吸引逾六萬人到場參與，市府特別感謝現場所有貴賓及民眾的支持，相約明年再見。

觀旅局表示，臺南的美食文化多元，從夜間市集到國際級餐酒館，多樣化的選擇讓遊客不管怎麼安排、怎麼玩都很嗨。今年觀旅局首次盤點彙整臺南七個行政區共99間餐酒館美食地圖，讓大家可按圖索驥，不管是老宅魅力餐酒館還是私廚創意料理，搭配人文、歷史，古蹟景點等不同玩法，用最輕鬆的姿態，最舒服的方式，享受最好的氛圍與時光，帶領國內外旅客深入走訪並愛上臺南，讓府城成為遊客必訪勝地。

.200家餐飲品牌，人氣商品都提早銷售一空。(戴志揚翻攝)

天氣逐漸轉涼，「2023臺南關子嶺溫泉美食節」也已經登場，即日起至11月12日止至關子嶺9家溫泉旅宿業者「住宿」或「泡湯」，即可依住宿旅客人數免費贈送獲得楠西區「龜丹溫泉體驗券」1張，數量有限送完為止。更多臺南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。