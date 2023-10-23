一名檢察官表示，在押的巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）今天因外洩機密文件遭起訴。

法新社報導，巴基斯坦聯邦調查署（Federal Investigation Agency）特別檢察官卡瓦爾（Shah Khawar）在伊姆蘭汗被關押的阿迪亞拉監獄（Adiala Jail）外表示，「他（伊姆蘭汗）今天已被起訴，罪名已公開宣讀」。

伊姆蘭汗是巴基斯坦深受歡迎的政治明星，他在8月因貪汙罪被判3年徒刑，雖然判決隨後被推翻，但當局仍以涉嫌更為嚴重的外洩國家文件罪名，將他持續收押。

根據巴基斯坦聯邦調查署報告，這起案件與一份電文有關，伊姆蘭汗曾以這份電文為證據，聲稱他被罷黜是美國陰謀的一部分，並獲得軍方當局支持。美國與巴基斯坦軍方都已否認這項指控。

依據路透社查閱到的巴基斯坦聯邦調查署報告，伊姆蘭汗因公開巴基斯坦駐美國大使的機密電文內容，並將其用於謀取政治利益，而被以違反「政府機密法」起訴。

伊姆蘭汗所屬政黨巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf）副主席、前外交部長古瑞希（Shah Mahmood Qureshi）也因這起案件被起訴。

伊姆蘭汗律師群表示，這項罪名最高可判14年徒刑。

伊姆蘭汗自去年遭罷黜以來，已捲入一系列法律案件，他稱這些案件是出於政治動機，阻止他參與即將舉行的大選。