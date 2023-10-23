日本首相岸田文雄今天在國會發表演說，表示為克服物價上漲，「將回饋一些稅收增加的部分，以減輕國民負擔」，同時也提及經濟、外交、中國、統一教等議題。

關於中國，岸田表明將持續推動領袖層級的對話，同時要求中國立即撤銷針對「核處理水」排海所祭出的水產品禁令。

日本時事通信社報導，岸田今天分別在眾議院及參議院的全體會議上發表「所信表明演說」（類似施政方針報告）。

關於內閣預計在11月2日制定綜合經濟對策，岸田強調兩大方針將是「回饋國民」以及「強化供給力」，同時為了實現持續性漲薪和投資帶動的增長型經濟，將有3年左右的變革期。

關於回饋國民、所得稅減稅，岸田表明近期將召開政府與執政黨的政策懇談會等，指示執政黨的稅制調查會盡快討論具體方針。然而岸田並未提及具體的稅目。

岸田同時表示，將支持半導體、脫碳等經濟安保相關的大型投資，並宣布計劃延長汽油費、電費、燃氣費補貼至明年春季。

岸田也提及日本政府本月向法院提出解散「世界和平統一家庭聯合會」（簡稱統一教）的請求，稱「政府將採取萬全的措施因應」，並「適當因應救濟被害者」。

至於個人號碼卡相繼發生問題，岸田強調將努力在11月底前完成全面總體檢以挽回信譽。