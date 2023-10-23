44歲大陸女星章子怡與歌手汪峰結婚8年，今(23日)兩人透過微博官宣離婚，消息震驚各界。不過就有百萬博主指出，汪峰今(2023)年未做「這件事」很反常。

今（23）日中午狗仔「推理君江小宴」踢爆兩人離婚消息「據知情人給本宴透露，汪峰章子怡確實離婚了」。百萬博主「Bunny小課堂」則指出「汪峰上次發與章子怡的合照是在去（2022）年6月份。今年章子怡生日，汪峰也沒有發博慶祝」。

網揪汪峰2023年在章子怡生日當天反常沒獻祝福。（圖／翻攝自「Bunny小課堂」微博）

據悉，汪峰與章子怡2013年被網友直擊在洛杉磯街頭牽手逛街，2015年結婚，兩人偶爾會在網上低調曬恩愛，往年2月9日章子怡生日，汪峰也會發文祝福，今年汪峰反常沒有獻上生日祝福，兩人感情破滅似乎早有端倪。

23日下午，汪峰、章子怡共同發出聲明，坦言「經歷了8年婚姻的我們經過慎重考量與商議，決定解除婚姻關係」，並表示這是「兩個成年人共同的決定」，希望能得到大家理解。