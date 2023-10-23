國家海洋研究院與農業部水產試驗所跨部會共同合作，今年在水試所海水養殖研究中心建置大型海藻培育場，並成功培育本土2種大型海藻，量化採收之海藻未來可高值化應用於食品、生醫、能源及環保等產業，並可配合推展政府「臺灣2050淨零轉型」政策，提升我國海洋碳匯增量功能及海洋生態護育效益。

國海院院長陳建宏表示，國海院為推展12項關鍵戰略中之第9項「自然碳匯」，今年與水試所跨部會合作，共同開發陸域大型海藻培育槽及本土大型藻種量化技術，藉以提供穩定的種苗來源，對於海洋棲地復育及提升海洋碳匯能力皆有所助益。

水試所海水養殖研究中心的大型海藻培育場。（圖片來源：國海院提供）

大型海藻經團隊培育後，目前篩選出2種適合量產的本土大型海藻長莖葡萄蕨藻（俗稱海葡萄）和粗龍鬚菜，這些藻種在培育及量化過程中皆渡過夏季高水溫及鹽度變動大等不利培育的水文環境條件。

另外，國海院今年7月13日將量化的大型海藻提供予水試所，並由水試二號試驗船將大型海藻載運至臺灣海峽的人工表層藻場設施進行培育試驗，現已在夏季高水溫的水文環境中培育這些大型海藻，量化的大型海藻未來將應用於海洋碳匯的相關研究。