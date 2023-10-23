杭州亞運會上好不容易在男子田徑200公尺為中華隊保住銅牌的「台灣最速男」楊俊瀚，23日下午在台南全運會100公尺準決賽跑出10秒18的大會紀錄，晚上遭遇眾多強敵，最終和魏泰陞同樣跑出10秒22的成績，魏泰陞最終以0.004秒差距驚險奪金，同時也讓楊俊瀚的五連霸夢碎。

這十多年來稱霸國內男子田徑100公尺和200公尺的楊俊瀚，可說是當之無愧的短距離第一人，然而隨著年紀增長，楊俊瀚也面臨著嚴苛考驗，尤其是最具代表性的100公尺項目，下午準決賽楊俊瀚在風速+0.8秒的情況下跑出10秒18的新大會紀錄，而魏泰陞則以10秒48的成績跑進決賽。

晚間決賽除了楊俊瀚與魏泰陞外，還有新生代好手林祐賢和男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂，鳴槍後魏泰陞率先竄出，楊俊瀚緊追在後，兩人幾乎同時通過終點線，但魏泰陞的軀幹(肩膀)比楊俊瀚稍快，大會經過終點攝影機判定後宣布魏泰陞以10.214秒擊敗楊俊瀚的10.218秒，奪得生涯第一面全運會男子100公尺金牌，而楊俊瀚則是四連霸止步。