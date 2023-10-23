由單元八＋水湳經貿園區組成的中央公園特區，受惠重大公共建設領航、民間投資不間斷，加上建商推案接力助攻，已成為台中推案主戰場之一，區域房價屢傳天花板行情。

在產官學界同步推升下，占地面積達343公頃的「中央公園特區」，涵蓋目前話題不斷的水湳經貿園區與單元八重劃區，開發商認為，這裡不只是下一個七期，發展潛力可望更勝七期！

業者表示，從土地交易、預售屋交易等實價資料顯示，水湳地王由「文商段」奪下，單價達331.5萬元，地價站上300萬元大關，且是飛躍式成長，對比2022年區域最高地價僅280萬元，漲幅近兩成，後勢看好。

大水湳區指標新案更是頻傳銷售捷報！如水湳文商段的「親家中央公園」，實登揭露已達270筆，成交均價81.9萬元；「豐邑park one」實登揭露27筆，每坪最高單價來到95萬元；「總太之序」實價登錄揭露49筆，每坪成交均價68.1萬元。

重大建設雲集是大水湳的特色，例如新地標「綠美圖」，以及「台中國際會展中心」、「中台灣電影中心」、「水湳轉運中心」等大型公共建設，預計將陸續於2025年完工啟用！

此外，由中市府主導的水湳經貿園區經貿段6、8地號招商說明會，更是吸引50餘家廠商到場關心，擠爆說明會場，未來預計將引進百貨商場與星級酒店，總投資金額上看250億元。

看好水湳中央公園特區的發展潛力，雙橡園開發928檔期於中央公園特區推出「雙橡園4117」預售案，總銷金額高達200億元，也是台中市精華區域中最大的基地。該案以最高住居規格規劃，包括超規格SS鋼骨結構、純住宅零店面及3,500坪私有花園等亮點吸客，據悉銷售表現亮眼。

此外，久樘開發看好中央公園特區未來的發展前景，在敦化路上、新平公園對面，擁有一塊約1,325坪的土地，預計明年第一季推出住宅大樓預售案，總銷約25億元。