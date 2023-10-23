烏克蘭的遠程打擊武器有愈來愈多的選擇，對俄軍後方的打擊也就持續不斷。昨晚在俄國佔領的克里米亞塞凡堡(Sevastpol,塞瓦茲托波爾)又發生明顯爆炸，暗夜當中火光耀眼，被海邊的民眾拍攝到。不過俄國官方媒體則報導，「成功擊落3枚烏克蘭來襲的飛彈」。

根據「克里米亞風」電報頻道(Crimean Wind Telegram channel)報告說：「紀錄到塞凡堡、科扎查灣(Kozacha Bay)方向的爆炸、火光。」

這篇電文有附上影片，爆炸的亮光與煙霧大約持續幾秒鐘，不過沒有出現後續火光，在爆炸結束後，一切又回歸黑暗。

烏克蘭獨立報報導，在克里米亞，爆炸事件越來越頻繁地發生，敵方武器庫、軍事裝備和人員集中地點被摧毀。此外，烏克蘭遊擊隊也經常以快艇登陸，進行襲擾與情報刺探。

親俄的電報頻道有不同的說法，報導稱，昨天傍晚左右，有3枚來自赫爾松方向的烏克蘭飛彈襲來，但是克里米亞的防空系統成功擊落。此事件可能與上述的襲擊無關。

稍晚又有新的報導「塞凡堡遭到飛彈襲擊」，然而沒過多久，俄羅斯指定的塞凡堡市長拉茲沃扎耶夫(Mikhail Razvozhaev)澄清「本市沒有發生爆炸，塞凡堡也沒有啟動防空系統。」

他的個人電報網寫道：「防空部隊處於戒備狀態，但今天沒有空中目標威脅我們。這是敵方的假消息炒作，試圖影響我們。」