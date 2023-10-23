民進黨總統參選人賴清德與綠委王定宇22日在歸仁仁壽宮前廣場舉行聯合競選總部成立大會時，高喊「國會過半，潛艦國造」，直呼要讓民進黨立委都當選，才能確保國防自主順利進行，否則可能連第一艘潛艦都造不出來。但沒想到現場手持兩張圖板，竟將國造潛艦海鯤號分成兩半。網友直呼「這圖不吉利呀」、「國會過半，斷成兩半」、「這是潛艦還是膠囊」、「看來會中斷下沉」、「潛艦要跟鐵達尼號一樣折甘蔗了！」

賴清德表示，國民黨立委馬文君在國造潛艦第一階段的造艦階段就杯葛，還涉嫌將機密透露給第三國，近期更提出大約100多個刪除或凍結國防預算案，企圖阻擋潛艦下一階段的預算，後來發現馬文君是「戰鬥藍」背景，所以才如此大膽。未來如果要讓潛艦完成建造，就必須民進黨在國會過半，所以台南不只王定宇要當選，6席民進黨立委也都要當選，如此才能確保國防自主順利進行，否則可能連第一艘潛艦都造不出來。

但令人傻眼的是，製作圖板的人也許為了記者會擺拍效果，將「國會過半，潛艦國造」分成兩塊板子，結果連國造潛艦海鯤號圖樣也被分兩半。

PTT鄉民表示「笑死～這圖不吉利呀」、「國會過半，斷成兩半」、「潛艦國造，斷成兩半」、「切半！」、「潛艦中間斷了！很不吉利」、「國會過半，台灣完蛋」、「下水沒～哈」、「這是潛艦還是膠囊」、「潛艦被他們拆兩半了，北七」、「潛艦國造，斷成兩半」、「看來我們潛艦會中斷下沉」、「現在沒過半？」、「潛艦要跟鐵達尼號一樣，折甘蔗了」、「意思現在還不能下水，要過半才能？」、「貪污過半」。