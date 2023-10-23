台東縣長饒慶鈴23日會見大陸國台辦主任宋濤後表示，此次是要確認鳳梨釋迦整改報告與第二波名單的落實。（吳泓勳攝）

台東縣長饒慶鈴近日率團赴北京參訪，23日傍晚與大陸國台辦主任宋濤會面。針對備受關注的台東鳳梨釋迦恢復開放出口大陸一事，饒慶鈴會後表示，這次過來是再次確認3月、6月提出的鳳梨釋迦整改報告內容是否能夠落實。再加上原先第一波通過名單只有3家包裝廠，這一次提出共41家包裝廠，涵蓋了台東幾乎所有的鳳梨釋迦農，名單也同樣要進一步確認落實。

宋濤表示，這次饒縣長率台東的農民代表團到大陸來訪問，提出更多有關於農漁產品意見，對此高度重視，並積極協調有關部門的安排，強調兩岸堅持九二共識，反對台獨能夠解決許多問題，現在也願意就台東的農產品再次聽取重要意見。

至於鳳梨釋迦產季將近，具體能否壓在12月重啟對大陸出口？饒慶鈴表示，這也同樣要看第二波名單什麼時候能夠出來，台東方面則是做好準備，朝最好的希望方向去進行。

統計台灣9成以上鳳梨釋迦銷往大陸，卻因多次被陸方檢出粉介殼蟲等類有害生物，從2021年9月20日起暫停進口。直到今年6月宣布台東3家產銷合作社取得大陸核准，預計年底恢復進口。近期台東縣府複製成功模式，宣布擴大合格業者加入到41家。