中信兄弟昨（22）日以9比11不敵樂天桃猿，確定無緣挑戰3連霸，總教練彭政閔賽後稱「我會把該做工作做完，為今年沒有打進季後賽負起責任」，引起各界聯想。對此，彭今日強調，若球團有適合的人選，他都會尊重球團的想法，不會強求位置。
中信兄弟昨日落敗後確定無緣進入季後賽，挑戰3連霸的夢想提前破碎，彭政閔賽後感謝球員、教練及工作人員等，並說會負起全責，「在球季整個結束後，我會把我該做的工作做完，為今年沒有打進季後賽負起責任，所有球員都辛苦了」。
據《ETtoday新聞雲》今報導，彭政閔的發言引起球迷討論，今日賽前接受媒體採訪時，彭坦承有跟領隊進行討論，報告今年的一些缺失；至於各界好奇的去留問題，他雖低調表示年底再討論，但也說「若球團有適合人選，我都尊重球團」。
中信兄弟領隊劉志威則指出，沒能打進季後賽當然會檢討來保持進步，而檢討內容也當然可能會包含人事上的異動，不過相關內容都要到年底再討論。
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