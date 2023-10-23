在台南市舉行的112年全國運動會，台東縣代表隊今上午傳出捷報，「舉重女神」郭婞淳在舉重女子59公斤量級，以抓舉95公斤、挺舉115公斤、總和210公斤，為台東縣代表隊金牌開張，累計至今共獲1金3銀7銅。

台東縣府教育處表示，112年全國運動會舉重項目今天在台南市大成國中體育館舉行第2天賽程，由「舉重女神」郭婞淳代表台東縣出賽，現場湧入大批民眾及粉絲觀賽。

郭婞淳以主項59公斤級參賽，抓舉開把設定90公斤，成功舉起後，第2、3次試舉93公斤及95公斤也都輕鬆過關。

接著挺舉項目，郭婞淳開把的重量為105公斤，接著上調至110公斤也成功舉起，最後挑戰115公斤都順利達陣，並以總和210公斤收下金牌，讓在場觀賽的台東縣體育會理事長陳銘風、縣府教育處體健科長及代表隊相當興奮。

台東縣代表隊截至23日成績為1金3銀7銅，金牌部分，由郭婞淳摘下；銀牌部分，分別由女子組角力自由式第一級林詠薰、女子組射擊10公尺空氣手槍個人賽鐘儀茹、男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽金利偉華奪得。

至於銅牌部分，由男子組射箭複合弓團體賽、男子組柔道第三級莊尚晉、男子組舉重73公斤級黃品勳、女子組柔道第三級楊宇潔、男子組柔道第四級孫立威、男子組柔道第五級翁王勇及女子組柔道第五張思慈獲得，其中黃品勳以挺舉166公斤創大會紀錄原紀錄164公斤。