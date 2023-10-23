劉尚謙（右）與兒子劉至翰同台飆戲。（民視提供）

劉尚謙加入《市井豪門》演出。（民視提供）

民視8點檔《市井豪門》劇情逐漸進入大結局，官方社群宣告資深演員劉尚謙加入演出陣容行列，這也是劉尚謙從2002年演出《不了情》後，暌違21年後再從重返民視8點檔，並將和兒子劉至翰同台飆戲。

劉尚謙表示，很榮幸接到邀約演出，這次飾演的角色「山本正田」，是農業的企業家，所以會和劉至翰、楊烈、傅子純等人對到戲，他最期待的還是父子同台，雖然很久以前在友台有同台過，但這次在民視是第一次，心情上相對興奮及期待。

劉至翰表示，當初劇組詢問爸爸劉尚謙的聯絡方式，本以為是別部戲劇的邀約，沒想到是正在熱播的《市井豪門》，讓他很開心，而且還沒看到劇本就知道他一定是貫穿大事件的人物。

劉尚謙說，看他名字是「山本正田」就知道是日本名字，所以劇中也會使用日語對話，還好以前有學過日語，而且兒子劉至翰以及楊烈的日文也非常好，有需要會向兩位請益。他知道劇情開始要大爆發，進到劇組大家節奏都很快，可以感受到大家都很團結，也會在化妝間交流對詞，很期待接下來的火花，也要觀眾好好期待。