今天產生的阿根廷總統大選初選結果顯示，阿根廷經濟部長馬沙和反建制派候選人米雷伊將在決選時一較高下。這也將是對於國家未來兩派截然不同觀點間的對抗。

法新社報導，拉丁美洲第3大經濟體阿根廷在經歷數十年來反覆出現、以債臺高築、財政管理不善和貨幣震盪為特徵的金融危機後，如今在高達3位數的通貨膨脹率下苦苦掙扎。

儘管在馬沙（Sergio Massa）擔任經濟部長下，阿根廷物價年增率和貧窮水準雙創新高；但在初選逾97%選票已開出的情況下，代表中間偏左執政黨貝隆派（Peronist，又稱正義黨）聯盟、富有個人魅力的馬沙以36.6%得票率居首。

馬沙在首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）告訴支持者：「我們的國家正處於複雜情勢。…儘管如此，你們還是相信，我們是推動阿根廷在歷史上邁出新一步的最佳工具。」

自由派的米雷伊（Javier Milei）則獲得30%的選票。他帶著一把電鋸參加造勢集會，矢言要削減公共支出及將阿根廷經濟美元化。

米雷伊向支持者喊話說：「今天是歷史性的一天，因為多達2/3的人投票支持變革。我們所有這些想要改變的人必須攜手努力，我們可以獲勝，奪回我們的國家，並阻止我們的孩子離開這個國家。」

馬沙與米雷伊將在11月19日的決選中一較勝負，獲勝者將於12月10日宣誓就職。