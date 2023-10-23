「第17屆台灣國際農業機械暨資材展」今（23）日下午圓滿閉幕，經中華電信區域人潮客群分析系統計算，四天展期吸引來自各地農友、人潮累計近45萬人次，成交金額估計超過6.5億元，創下有史以來最高紀錄。

嘉義縣長翁章梁、台灣農機工業同業公會理事長林瑞峰、農業處長許彰敏及廠商今日出席閉幕式，並頒贈「最佳佈置獎」給設攤巧思脫穎而出的廠商。農業處指出，今年展出的農機具從種植、栽培管理、收穫到採後處理，都是最新研發成果，農民來逛展一定有收穫。

台灣農機公會理事長林瑞峰表示，今年農機展規劃五大區，包含多元農機、智慧農機、創新農機、農特產品區、美食區，展場豐富多元，業者展示新型機械設備、資材，現場各項商品交易熱絡，成果豐碩，預估除現場交易外，展覽過後延續的交易金額，估逾1.5億元以上。

林瑞峰說，今年農機展成績比去年好，成績都有做出來，參展和看展的民眾都很滿意，不只場地寬敞通風，大型蒙古包遮陽也很舒服，親身感受嘉義縣是個好所在，希望明年繼續在這裡舉行。

嘉義縣長翁章梁說，這次農機展比上屆吸引更多人、成交金額更多，農友對於工具有專業需求，新穎的農機具對生產有助益，補足方便性及從農人力不足缺口，農機及智慧農業是未來趨勢，現今器材較過往更進步，農業革新正在起飛，農機展每年帶來最新科技讓人看到農業一直在進步，感謝農機公會信任嘉義縣，希望明年的成績能比今年更好。