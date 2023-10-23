温昇豪（左）和安心亞在劇中飾演夫妻。（陳俊吉攝）

蔡淑臻（左）和李國毅劇中有感情戲。（陳俊吉攝）

李國毅（左起）、安心亞、蔡淑臻、温昇豪在首映記者會上合影。（陳俊吉攝）

安心亞在金鐘58視后獎項和蔡淑臻纏鬥到最後一輪，最後敗給對方，她23日出席中視新戲《開創者》首映記者會時透露，心情一直都很放鬆，直到收到媽媽的訊息才忍不住爆哭，「媽媽說不要氣餒、寶貝加油，看到她傳來的話我哭了。」

至於誰是紅毯第1美，蔡淑臻稱讚安心亞的禮服超漂亮，「我的狀態沒辦法穿。」安心亞的反應則超真實，「它（禮服）很貼，我肚子縮成那樣走20分鐘，紅毯第1美給我可以吧。」

蔡淑臻透露封后當晚太興奮，回家躺在床上到4點還睡不著，也說金鐘當天有個遺憾，本來跟粉絲約好在星光大道合照，結果紅毯塞車，一刻不能停留，「我食言了，要跟他們道歉。」

《開創者》中不乏感情線，安心亞是保全業集團大老温昇豪的賢內助，蔡淑臻則被「年下男」李國毅追求。李國毅被封為「純情小奶狗」，他認為這註解下得很好，在以前的年代背景下，追求比自己年紀大、職位高的女生，需要很大的勇氣，「可以關心我們這對感情發展，是真人真事改編。」

被問到羨慕蔡淑臻的「姊弟戀」嗎？安心亞一語雙關說：「現在羨慕啊。」弦外之音指向蔡淑臻的金鐘獎，現場哄堂大笑。安心亞隨後拉著温昇豪說：「我們很恩愛，大家看完會更相信愛情，看到他們不會。」蔡淑臻不甘示弱回嗆：「我們是純情愛情，跟金錢無關。」安心亞搞笑反擊：「我愛總裁，我比較有錢，我是貴婦！」