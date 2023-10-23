又有大學教授出事了？一名女大生今（23）日指控台中某科大的教授上課時不停開黃腔，會說出像是「看到女生只想上」等話語，還不時在課堂LINE群組分享抖音正妹的影片，瞬間引起討論，結果該位教授的行為疑似相當出名，馬上就被其他人認出來了。

一名女大生今日在「Dcard」表示，自己的教授上課瘋狂開黃腔，曾說出「看到女生只想上」、「學生只會吃喝拉撒睡跟做愛」等誇張的言論，甚至會在為了課堂成立的LINE群組，分享與課程毫無關係的抖音正妹影片，讓她忍到受不了，於是將事情在網路上爆出。

其他人看到後紛紛驚呼「會不會太噁，這可以錄音檢舉了吧」、「超噁，這種老師可以下台了」、「看那個LINE還以為是什麼外流A片分享群組」、「這什麼老師啊？越看越氣」、「大學教授標準這麼低？」

此外，該名教授疑似相當知名，原PO剛發文沒多久，馬上就有其他校友跳出來怒喊「今天他講『女生戴髮捲是要交配還是相親』，不懂這兩者有什麼關聯欸，聽了超不舒服」、「每次上他的課都覺得自己的耳朵髒掉了」。

該科大校板也有許多學生討論，說「今天上他的課真的覺得聽了很不舒服= =，一點教師風範都沒有……，而且講話都沒頭沒尾，自己扯到『性』那裡」、「他還會一直攻擊各個系，像是財金的很懦弱，企管很勇敢之類的」。

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