中信兄弟22日以9比11不敵樂天桃猿，無緣季後賽也確定挑戰3連霸夢碎，總教練彭政閔賽後將敗責一肩扛的一席話也引發熱議，今天作客嘉義賽前他也與領隊劉志威談了許久，對於去留他現在不願多談，僅表示，「明年球團若有適合的人選，我會尊重球團想法。」

彭政閔在季中接下一軍總教練兵符，最後球隊沒能晉級季後賽，確定無緣3連霸，賽後他說：「這個球季所有球員、教練、工作人員都辛苦了，大家都很努力想要贏下每一場比賽，沒打進季後賽是我一個人的問題，我會負起全責，這是我一個人的責任。在球季整個結束後，我會把我該做的工作做完，為今年沒有打進季後賽負起責任，所有球員都辛苦了。」

這番話令人聯想是否「恰總」有辭去總教練一職的含義，今天賽前彭政閔被問到此事，他僅說：「今天還有工作要做，先把工作做完再說。」他也透露與劉志威長談的內容，「跟領隊討論一些今年的缺失，也有跟領隊說，明年球團有適合人選，我會尊重球團想法。」

被問到若球團想要他續留？彭政閔僅說：「到時候再說吧！先不討論這個問題。」他認為，雖然今年陣中碰到許多傷兵問題，但他身為總教練就是必須要負起全部責任，「不管傷勢還是其他，都不能怨其他人，必須要去接受這樣的事實。」

雖然沒能達成開季前喊出的3連霸目標，彭政閔仍肯定球員們的表現，「像是小高（高宇杰）看得出他在守備上的努力，雖然打擊還要加強，但看到他在這一年的成長，另外像是阿順（王政順）、（曾）頌恩，他們的打擊是可以被期待的，阿偉（張仁偉）的守備，還有很多可以被期待的球員，另外資深球員也都一直為職棒生涯打拚著。」

球隊沒能完成3連霸，領隊劉志威說：「大家都盡力了，今年的狀況比較多，但所有的球員、教練都一直拚戰到最後，不管怎樣，沒有進到季後賽，整個球團就是要持續檢討，怎麼讓大家能夠持續進步，是我們接下來要做的。」