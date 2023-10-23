大陸歌手汪峰從小學習音樂，90年代起開始玩搖滾樂，在華語樂壇佔有一席之地，他2015年和國際影星章子怡結婚，近年來兩人不時在節目中曬恩愛，不料23日突傳出離婚消息，兩人也各自在微博證實已經離婚，令群眾譁然；汪峰的前女友葛薈婕也針對此事回應了。

據陸媒新浪娛樂報導，葛薈婕表示：「我自己個人覺得，我和老汪分開這麼久了，孩子也這麼大了，不要影響到孩子就好，他們倆個感情的事對我來說不痛不癢」。2004年汪峰遇到小16歲超模葛薈婕，兩人交往隔年未婚生女，不久後分手女兒「小蘋果」由汪峰撫養，但葛薈婕似乎無法接觸女兒，因此對汪峰頗有怨言，時常發表攻擊汪峰人品的言論。

葛薈婕現年36歲，2004年參加法國皮爾卡丹國際模特大賽榮獲亞軍，晉升國際名模，2005年葛薈婕為了汪峰誕下一女，但汪峰當時以葛薈婕僅有19歲仍貪玩任性為由提出分手，兩人女兒小蘋果由汪峰母親撫養。此後葛薈婕上節目爆料汪峰，稱自己懷孕時汪峰就已經出軌，和其他女星約會，表示和汪峰分手後曾嘗試自殺，一度淚灑現場。

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