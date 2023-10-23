國道3號前日（21）遊覽車車禍釀4死22傷，陳姓死者家屬昨（22日）回到事故現場招魂，未料始終「擲無筊」，最後回到停放事故轎車處哭求死者「趕快回家」後，才擲出「聖筊」，陳男的二姊：他有預感會有劫難。

國道3斗六段4死22傷，其中遭遊覽車擠壓變形的轎車中，當時的駕駛陳男及他的羅姓女友，2人原本是要南下做法事，沒想到在半途就被遊覽車給撞上。

陳男家屬昨日前往國道3號事發地點進行招魂儀式，因他無子嗣，由其姪女協助捧斗，卻一直擲不到聖筊、三魂都無法歸位。家屬無奈下，改去警方安放事故車的地方，哭求陳男回家，才終於擲出聖筊，完成招魂儀式。

陳男的二姊哽咽表示，老父母年過8旬，現在陳男過世，父母都不知道該怎麼辦，所以今（23）日特地前往陳男事故車放置處說「姊姊帶你回去…」，最後才擲出聖筊。

據《中天新聞網》報導，陳男的二姊說，現在老父母睡不好、吃不下，自己只能硬著頭皮處理這些事情。她表示，弟弟周一到周五在台中上班，因弟弟是濟公師父的乩身，所以假日與女朋友會到高雄甲仙的廟宇服務幫忙，出事前弟弟回家探望兩老的頻率比較高，可能是弟弟有預感會有劫難，前一陣子還將母親送進安養院，「我想說他自己是不是有預感。」

陳姓司機有自2015年以來，有9次超速、1次違規停車紀錄，他也坦承車禍時開快車，時速超過120公里。陳男的家屬也希望違規司機和所屬公司要負起賠償責任。